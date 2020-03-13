Любовь Успенская пока не нашла идеального спутника жизни, но она по-прежнему окружена мужским вниманием

Об этом пишет Собеседник.

Как известно, скандал вокруг дочери королевы шансона Татьяны Плаксиной до сих пор не утихает.

Наследница Успенской сейчас находится в США рядом со своим отцом. С матерью она не контактирует, хотя певица не скрывает, что хотела бы наладить отношения с Татьяной.

«Я решила отпустить ее и дать возможность жить так, как она хочет. Если бы я знала, что Таня на такое пойдет, давно бы отправила ее в Америку. Когда вышел первый эфир с ней, поняла, что ее будут преследовать, не давать жизни, запутывать, подкупать деньгами. Поэтому отправила ее в США. А дальше пусть живет так, как хочет», — призналась Любовь Успенская.

Что касается мужа, то с ним она не поддерживает общение. Звезда уверена, что именно Александр Плаксин настраивает против нее родную дочь.

"Этот человек все сделал, чтобы разрушить и меня, и Таню. Понимаете, через дочь он хотел разрушить мою жизнь. И у него это получилось. Но есть Бог. И он всем судья", - добавила королева шансона.

Несмотря на семейные проблемы, Любовь Успенская решила не отменять концерты. В каждом городе ее встречают подарками цветами, а сама певица окружена мужским вниманием. Но королева шансона пока не нашла себе идеального мужчину.

"Я — женщина высокого класса. И если уже и буду с кем, то только с Медведевым или Путиным", - резюмировала Любовь Успенская.

Как сообщалось ранее, звезда шансона Любовь Успенская обвинила российскую телеведущую Ксению Собчак в том, что та воспользовалась проблемами в ее семье для хайпа.

Об этом Успенская написала на своей странице в Инстаграм. По ее словам, она согласилась прийти на шоу к Ксении Собчак в надежде, что та позволит ей расставить все точки в скандале с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Но Собчак, по ее словам, воспользовалась ситуацией и провернула все так, чтобы было выгоднее ей.

Успенская отметила, что ждала понимания со стороны Собчак и была уверена, что она поможет ей остановить поток негатива в ее адрес.

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу», - заявила Успенская.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской заговорила о дьяволе, россияне напуганы: "Любу жалко...".

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