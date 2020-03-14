Известная украинская балерина, судья в шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар делится фото с теплых краев

Звезда опубликовала фото в ярком образе, позируя у зеленых растений, пишет Рoliteka.net.

Прима-балерина предстала перед подписчиками в черном купальнике и цветном халате, который она накинула сверху. Также на ее голове - цветной платочек, а за ушко звезда закинула красивый белый цветок.

Кухар распустила длинные волосы, которые упали ей на плечи.

Красотка приняла одну из поз йоги, сидя на деревянном полу. Кухар закрыла глаза и улыбнулась.

"Здесь должен быть какой-то содержательный текст о путешествии, но мы оставим его на попозже. А пока, мое сердце бьется учащенней и я полностью погружена в это место💚Всем доброе утро!", - подписала фото артистка, поставив геолокацию в Таиланде.

За 40 минут пост собрал более 3000 лайков.

"Очень красивое фото!👍☀️", "милая)продолжайте в том же духе)махните рукой на все проблемы и окунитесь с головой в мир беззаботности, оптимизма, красоты и счастья. Ауру нужно восстановить 🙏🏻", "Такая хорошенькая ! Фото супер!", "Вы вдохновляете", "Тропический цветочек!", "Идеально👍", "Какая гармония🌷 и не обязательно что-то писать) само фото передаёт ваше настроение👍😉", "Красотка", "Вааауу😍😍😍 @ekaterinakukhar_official ви дуже гарна👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Кухар надела короткое платье, которое выделило все достоинства фигуры: тонкую талию и идеальные бедра. К тому же дав полюбоваться стройными ножками. Звезда была в пуантах, согнув в колене одну из конечностей.

Завершала ее образ прическа, со спускающимся локоном на лоб. Макияж артистки был с акцентом на красные губы.

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар позирует в закрытом разноцветном купальнике.

При этом стоит отметить, что он совсем не прикрывает пятую точку. Екатерина лежит на лежаке, на который постелила под себя полотенце. Волосы в этот раз у балерины были собраны.

Кухар была с закрытыми глазами под солнечными лучами.

Фанаты почти сразу поставили 10 тысяч лайков.

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