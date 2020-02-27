Украинская прима-балерина Екатерина Кухар порадовала снимком в платье с вырезом на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Кухар позирует в платье с вырезом, а на фоне поставлен хештег «Франция» и местное время.

Уточним, что Кухар позирует в белом платье с пикантным вырезом. Формы звезды прикрывает ткань телесного цвета. Дополняет образ балерины идеальный макияж.

Однако поклонники Кухар не смогли что-либо сказать – фотографией балерина подоелилась в Сторис.

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Звезда опубликовала пост в Инстаграм, на котором позировала вместе с мужем.

Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.

Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.

В посте Екатерина поздравила всех с праздником и рассказала о необычном "подарке" мужу. Как оказалось, красотка улетела от Александра в Берлин, а поселившись в отеле открыла чемодан и увидела сюрприз от него - коробку конфет. После этой истории звезда решила поделиться своими ТОП-5 наблюдениями о любви.

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