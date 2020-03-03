Украинская прима-балерина Екатерина Кухар похвасталась красотой в скромном наряде

Балерина позировала на пирсе Лазурного берега во Франции, о чем свидетельствовала геометка: "Санари-Сюр-Мер", пишет Politeka.net.

На звезде был серый топ, на который она накинула покрывало.

Красотка предстала без грама макияжа, на лице лишь выделялись черные брови и карие глаза.

Балерина закинула длинные волосы назад и смотрела вдаль, любуясь пейзажами.

В посте звезда рассказала о городке, в котором побывала. По ее словам, в Санари Сюр Мер есть песчаные пляжи с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями.

"Но еще это столица немецкого изгнания...📃

Если поразглядывать мемориальные таблички на домах города (их порядка 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт", - написала Кухар.

В конце артистка добавила, что полюбовалась предзакатными часами и насладилась его камерной тишиной межсезонья.

За 17 часво пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Как красииво😍😱", "Уютная🌞🌞🌞🌞🌞🌞", "Невероятная", "Красота!", "Красиво", "С вами отдыхаешь духовно", "Чудесная женщина 😉😉👍🏻👍🏻", "В маленьких городках всегда особенная атмосфера)", "Необыкновенная", "Как красиво!!!!💖💖💖", "Beautiful 🔥 ", "Милый ангелочек", "Какая красивая", "Мило 🌷", "Очень красиво 😍 Продолжай в том же духе❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Кухар позировала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.

В посте Екатерина поздравила всех с праздником 14 февраля и рассказала о необычном "подарке" мужу. Как оказалось, красотка улетела от Александра в Берлин, а поселившись в отеле открыла чемодан и увидела сюрприз от него - коробку конфет.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар предстала в платье с вырезом.

Балерина позировала в белом платье с пикантным вырезом. Формы звезды прикрывает ткань телесного цвета. Дополняет образ балерины идеальный макияж.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".