Всем бы так выглядеть в ее возрасте

Американская танцовщица, певица и актриса Дженнифер Лопес поразила новым образом с игривой прической

Свежие снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Джей Ло, которой в июле стукнет 51 год, одета в свитер и джинсы с низкой посадкой. У Лопес идеальный макияж, а на голове сделана прическа школьницы. Таким образом, Лопес на фото выглядит как 18-летняя девушка. На втором снимке звезда сфотографировала себя крупным планом, показав свое идеальное лицо, на котором не видно ни морщинки.

За два часа пост актрисы собрал более 600 тысяч лайков.

«Невероятно красивая», «Оглушающая», «Милая», «Ух, горячо», «Ты сияешь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джей Ло опубликовала фото, на котором она в полумостике задирает ногу. Жаркий кадр она опубликовала, чтобы привлечь внимание к своему новому бренду. Лопес отметила, что все немного посмеиваются над ее затеей, но призвала поклонников подождать остальные модели коллекции.

На фото Лопес представила блестящий наряд из сетки, который не обтягивает ее, а свободно свисает вниз. Один сапог из оригинальной ткани и с голым носком она подняла вверх, задрав ногу почти под углом 90 градусов. На фото видно прекрасную физическую форму звезды, которая не прекращает заниматься спортом.

Как известно, у Лопес есть двое детей-двойняшек. Она родила их в 2008 году, но с их отцом вскоре развелась. Сейчас актриса встречается с американским бейсболистом Алексом Родригесом. В сети они регулярно делятся трогательными видео и фотографиями из повседневной жизни. Отметим, что за всю карьеру у Лопес было бесчисленное количество романов с актерами, спортсменами и другими знаменитыми мужчинами.

Напомним, что Дженнифер Лопес взбудоражила помолодевшим видом, возраст ей к лицу: «Хороша чертовка».

Ранее Politeka писала о том, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.

Также Politeka писала о том, что Дженнифер Лопес показала, что скрывает под курткой: "Все также горяча".