Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес здивувала молодим виглядом

Фотографію з новою зачіскою і незвичайним манікюром зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото акторка демонструє свої гострі нігтики, нафарбовані яскравим неоновим кольором. Видно, що Джей Ло пофарбувала деякі пасма волосся, освіживши свою зачіску. Крім цього, співачка наростила собі вії.

За кілька годин фотографію Лопес лайкнули понад 625 тисяч осіб. Шанувальники в захваті від нового образу зірки.

«Які нігті», «Королева», «Ти прекрасна!», «Мій ангел», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці зовсім в непривабливому вигляді. 50-річна зірка йшла зі спортзалу в спортивному костюмі. Вона була без макіяжу і укладки. Відразу помітно, що у зірки коротке волосся. Крім того, на шкірі не було ідеальної засмаги.

Незважаючи на це, Лопес все ще залишається кумиром мільйонів. Взимку вона стала запрошеною зіркою на шоу Супербоула. Це, за словами зірки, найбільше визнання артиста. 50-річна Лопес приділяє багато уваги спорту і тренуванням. Тому її фігура виглядає приголомшливо. Нещодавно вона опублікувала фото в купальнику, показавши без прикрас, як може виглядати жінка в її віці. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, подкачені руки і ноги.

Як відомо, у Лопес є двоє дітей. Вона народила двійнят у 2008 році. Зараз актриса зустрічається з американським бейсболістом Алексом Родрігесом. У мережі вони регулярно діляться зворушливими відео і фотографіями з повсякденного життя.

Нагадаємо, що зухвала Джей Ло задерла ногу, засвітивши найпікантніші місця: «вік не перешкода».

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес показала свої пишні форми у всій красі, вік не перешкода: «Неймовірна».

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