Солист группы «Время и Стекло» Позитив вместе с Надей Дорофеевой не смог сдержать слез после расставания

Несколько дней тому назад Алексей Завгородний вместе со своей коллегой объявил о распаде группы спустя целых десять лет совместой работы, пишет Politeka.

Специально для фанатов, группа сняла необычный прощальный клип, кадры из которого решила показать Надя на своей странице в Инстаграм. Во время ролика можно увидеть, как артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Артисты недавно рассказали, что не знали о том, что их будут снимать во время того, как они посмотрят ролик со всеми кадрами, отснятыми за 10 лет работы в группе.

«Спасибо за любовь 💔 . Навсегда/Никогда . Последний клип», – написала Надя под постом.

Пользователи сети тут же отреагировали:

«это невозможно смотреть без слёз 😭», «Любим вас и всегда будем с вами и будем вас поддерживать ♥️», «😭😭💔💔💔❤️спасибо вам за детство 10 лет💔😭❤️❤️❤️», «Мы вас очень сильно любим❤️😍❤️🔥🔥❤️😍😭», «Ви очень сильная и крутая група», «Вы лучшие. Я вас не забуду никогда. Навсегда в сердечке. 🥺🙏🏽💔».

До этого сам Алексей Завгородний заявил, что отведенное время их группы истекло, они ощущают, что сказали уже все возможное фанатам своими совместными работами и в коллективе успели сделать именно то, что планировали.

«Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все», – отметила в свою очередь Надя.

Также артисты рассказали, что их последний концерт состоится осенью, 11-го сентября во дворце «Украина», а до этого момента они собираются отправиться в последний тур под символичным названием: "Финальные титры".

В завершении Надя рассказала на своей странице в Инстаграм, что она находится в смятении, ведь данный шаг является также и началом ее новой жизни.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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