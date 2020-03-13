Эпатажная Лолита так и не смогла развестись со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым
Об этом пишет КП.
Известно, что российская певица Лолита планировала разорвать брак со своим пятым мужем на красивую дату - пятницу 13-е.
Но на процесс бракоразвода повлияла эпидемия коронавируса в Европе.
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Сообщается, что сегодня, 13 марта, должно было состояться последнее заседание по бракоразводному процессу. Однако в суд Дмитрий Иванов не явился.
Выяснилось, что совсем недавно Дмитрий Иванов вернулся из Италии, где сейчас свирепствует смертельный коронавирус COVID-19.
В целях безопасности Дмитрий Иванов ближайшие две недели проведет в карантине. А судебное заседание, соответственно, было перенесено на 27 марта.
Сама Лолита признавалась, что ей надоели походы Дмитрия Иванова на ток-шоу, на которых он зарабатывает деньги. Именно поэтому она мечтала оформить развод как можно скорее.
Ранее мы сообщали, журналисты застали Лолиту врасплох с вопросом о ее разводе после концерта в Кремле, посвященного Дню всех влюбленных. Напомним, артистка переживает болезненное расставание с бизнесменом и спортсменом Дмитрием Ивановым. Звезда обвинила экс-супруга в психологическом насилии и изменах.
На вопрос журналиста о том, что бывший муж якобы давал ей опасные препараты, она ответила: "Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете".
Стоит отметить, что летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.
Затем в прессе появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.
Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».
Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.
Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.