Певице придется и дальше терпеть своего мужа

Эпатажная Лолита так и не смогла развестись со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым

Об этом пишет КП.

Известно, что российская певица Лолита планировала разорвать брак со своим пятым мужем на красивую дату - пятницу 13-е.

Но на процесс бракоразвода повлияла эпидемия коронавируса в Европе.

Сообщается, что сегодня, 13 марта, должно было состояться последнее заседание по бракоразводному процессу. Однако в суд Дмитрий Иванов не явился.

Выяснилось, что совсем недавно Дмитрий Иванов вернулся из Италии, где сейчас свирепствует смертельный коронавирус COVID-19.

В целях безопасности Дмитрий Иванов ближайшие две недели проведет в карантине. А судебное заседание, соответственно, было перенесено на 27 марта.

Сама Лолита признавалась, что ей надоели походы Дмитрия Иванова на ток-шоу, на которых он зарабатывает деньги. Именно поэтому она мечтала оформить развод как можно скорее.

Ранее мы сообщали, журналисты застали Лолиту врасплох с вопросом о ее разводе после концерта в Кремле, посвященного Дню всех влюбленных. Напомним, артистка переживает болезненное расставание с бизнесменом и спортсменом Дмитрием Ивановым. Звезда обвинила экс-супруга в психологическом насилии и изменах.

На вопрос журналиста о том, что бывший муж якобы давал ей опасные препараты, она ответила: "Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете".

Стоит отметить, что летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Затем в прессе появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.