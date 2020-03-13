Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как отдыхает по вечерам в домашнем виде

Несколько дней назад Слава провела операцию и даже показала поклонникам, как отходила от наркоза. После этого в разделе Стори звезда решила показать, как восстанавливается дома, информирует Рoliteka.net.

Чтобы подогреть интригу к операции, Каминская не стала рассказывать, что она делала, а предложила особо любопытным поклонникам отгадать, представив заранее целую серию вариантов.

После того, как ей стало лучше, певица отправилась домой и показала себя уже в простом виде без макияжа во время отдыха и засветила небольшой шрам на шее.

Каминская также решила расспросить пользователей сети о паники, которая царит на столичных улицах из-за нововведенного карантина. По ее словам, она вообще не понимает, что происходит, однако не теряет чувства юмора. В одном из последних ролков артистка в шутку сказала: "Пока будете закупаться солью и гречкой, купите и мне, ладно?".

До этого же артистка решила представить на стильном снимке себя в новом образе, стоя рядом с солистом известной группы. Сама Каминская выглядела весьма стильно и скромно – длинное пальто в пол серого оттенка с массивной россыпью вышитых цветов. Дополнила новый наряд артистка массивными кожаными сапогами, легким макияжем и аккуратно завязанными волосами.

«Да , я тоже фоткаюсь с артистами после концерта @kadebostany_official 🤟🏼», – отметила Слава под новым постом.

Пользователи сети весьма бурно отреагировали на увиденное:

«Это кто? Митхун Чакраборти? 🤭🧐🤔», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Волшебные Свечи! 🔥🔥🔥», «Ааа, класс и я там была🌹 так хочется Вас увидеть в «живую»❤️❤️❤️», «Он конечно крут🔥👍», «Что за пальто?», «Ничего человеческое не чуждо😉», «Армянское радио отвечает...».

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