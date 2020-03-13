Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как тренируется в спортзале вместе с тренером

Даша не только активно занимается съемками, представляя в рамках рекламы различную продукцию, снимается в новых проектах и дает концерты, пишет Politeka. Звезда еще всячески поддерживает стройную фигуру в должной форме.

Чтобы всегда быть такой же привлекательной, как и ранее, звезда вынуждена много заниматься в спортзале. Причем делает она это не так часто, как хотела. Об этом сама певица рассказывала несколько дней назад.

Сегодня на небольшом ролике в Инстаграм певица показала, как качает различные группы мышц и разминается для занятий. Даша позировала в коротком топе цвета металлик, аккуратных кроссовках и черных лосинах с завышенной талией.

«Почему такой пустой зал? Рано утром? Или коронавирус?», «Так красиво в зале!», «Вы шикарная девушка, я вами восхищаюсь👏👏», «Царица», «Результаты тренировок на лицо(ну й не токо на лицо)Ты прекрасна!!», «Ты такая сексуальная,что пипец😇», «Умничка 💪👍», «Как же было тяжело сдерживать улыбку 😆🤗❤️», – написали пользователи.

Также Даша представила небольшой ролик, отснятый во время работы над рекламой нового косметического продукта от бренда, представителем которого Даша является с осени 2019-го года.

Сама Даша позировала в одном лишь ярко-синем латексном плаще с тонким ремнем, а под ним можно заметить бежевого цвета белье. Волосы звезды аккуратно уложены, а на лице легкий, пости незаметный макияж.

Подписи же под новым видео звезда решила почти не оставлять, однако отметила лишь косметический бренд и то, что провела замечательный день с представителями этой команды.

«Мерилин)Не в сравнении...Просто есть такие женщины, которые улыбаются грустя...и чувствуют себя одинокими, когда им поклоняются сотни мужчин.А все потому, что они есть они, а настоящее всегда ценней, чем подделка», «Какая же красивая😍», «Невероятно красиво ❤️😍🔥», «Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красавица!!!», «Современная Мэрилин Монро ❤️», – написали пользователи.

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