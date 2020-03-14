У знаменитостей есть свои скелеты в шкафу, которых порой тяжело скрыть

Есть звезды, потерявшие контакт со своими чадами, и старающиеся это скрыть, но у них это не получается. Далее читайте о знаменитостях, у которых не заладилось с детьми.

Вдова и дочь певца Курта Кобейна, Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн, не нашли общий язык, пишет bb.lv. Обе постоянно ругались, и дочь решила в 2003 году жить с бабушкой по отцу, Венди О’Коннор, на котору оформили опекунство.

Стоит отметить, что Кортни состояла на учете у социальных служб, а также принимала наркотики.

Позже женщины стали общаться, но в 2014 году Кортни не было на свадьбе Фрэнсис, что снова повлекло за собой массу слухов.

Мадонна родила от режиссера Гая Ричи сына Рокко в 2000 году. Бывшая пара конфликтует по поводу вопроса опеки над ребенком. С 2015 года мальчик живет у отца в Англии и встречается там с девушкой, чтобы было больше поводов остаться. В этом же году подросток отказался приехать в США после каникул, а в 2016 - Гай Ричи оформил над ним постоянную опеку. После чего парень попался на хранении марихуаны.

Отец Анджелины Джоли, Джон Войт, популярный актер. Мужчина ушел из семьи, когда Энджи не было и года.

В одном из интервью Джоли призналась, что причиной ухода стала измена отца.

Отношения Анджелины и Джона до сих пор натянутые, хотя однажды они даже снялись вместе в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц».

Артист однажды рассказал, что у его дочери проблемы с головой.

Брэд Питт несколько лет назад поссорился с сыном Мэддоксом Джоли-Питтом. По слухам, в самолете неадекватный Питт ударил подростка. Именно после этого конфликта Джоли подала на развод.

Однако совсем недавно по неофициальным данным стало известно, что у актер наладил контакт с ребенком.

Известная певица Майли Сайрус поссорилась с отцом Билли Рей Сайрусом. В 2013 году артистка рассказала, что когда отец временно разошелся с матерью, она перестала отвечать на его сообщения.

А позже она написала в «Твиттере»: «Даю тебе час, чтобы сказать правду, или я сделаю это за тебя». Однако звезда остыла и удалила пост, так и не рассказав о чем шла речь.

Мать семейства Кардашьян, Крис Дженнер, поссорилась с сыном Робом Кардашьян. У последнего сложные отношения со всей семьей.

То он обнимается с Блэк Чайной, бывшей девушкой тогдашнего бойфренда своей сестры Кайли Дженнер, то сравнивает Ким с актрисами не в ее пользу.

Парень редко бывает на семейных праздниках и не рассказывает об отношениях с матерью.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

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