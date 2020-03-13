Скандально-известная российская певица Наташа Королева отправилась выступать в Европу, не боясь коронавируса

Россиян такое решение артистки разозлило, люди побаиваются, что именно из-за Королевой и такие «бесстрашных» артистов, как она, в РФ могут участиться случаи заражения опасной инфекцией. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Королевой.

Певица опубликовала кадры, где красуется без макияжа и, вероятно, «под» популярным в сети фильтром, на записи Наташа говорит о турне по Германии и приглашает всех прийти на ее концерты. Тут же артистка добавила:

«Нам коронавирус не страшен, нипочем! Потому что наши песни, наша музыка банда Королевой , ух, зажигают и убивают все вирусы и бактерии», — говорит Королева.

Ее фолловеры и пользователи в целом говорят разное по поводу, в частности в своих комментариях люди отмечают, что зря Королева не отменила гастроли и о том, что она может «притащить какую-то заразу с собой», да и о внешности артистки, которая заметно постарела, также упомянуть не забыли:

«Что ты Натаха сделала с собой 🙈»

«А как же карантин ? Корона вирус 😅🙈»

«…нам тоже это не нравится, когда из Италии тащат в Германию. В Германии как раз еще все норм. Хотят вот границу в Италию закрыть».

«Страшная стала!»

«Заразу притащит… Такие ненормальные»

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. За время распространения вируса по миру было зафиксировано, по меньшей мере, 118,7 тысяч случаев заражения. Ежедневно количество больных растет. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли тысячи людей. Только в Китае скончались более 3 тысяч человек.

Вслед за Китаем начали страдать другие регионы. Вирус добрался до Европы и США. Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии. О первом случае коронавируса объявили в Турции.

Ранее мы писали, что коронавирус впервые зафиксировали в декабре 2019 года. Он пошел из Уханя, а спустя два месяца стал стремительно распространяться по миру. В Украине первый случай был зафиксирован 3 марта. Больной мужчина привез инфекцию из Италии, охваченной вирусом.

Напомним, что карантин больно ударил по "Кварталу 95", концерты и съемки отменяются: что будет с билетами

Также Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".

А еще Politeka сообщала, что Наташа Королева поразила откровением о сыне, звездные родители не помеха: «Я знаю, что он…»