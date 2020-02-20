Сину Наташі Корольової і Тарзана Архипу 19 лютого виповнилося 18 років, але судячи з розповідей його матері, хлопчик подорослішав задовго до свого повноліття

Як розповіла співачка російським ЗМІ, у них із сином немає заборонених тем. Вона з раннього віку намагалася вибудувати з ним близькі відносини. Сьогодні Корольова може обговорити з Архипом і особисте життя, і проблеми на роботі чи навчанні.

Нещодавно хлопець поступив на навчання у Вищу школу економіки. Він вибрав напрямок східознавства, так як з дитинства захоплюється японською мовою. Як розповідає артистка, Архип вільно розмовляє японською. Також Корольова зізналася, що її син працює.

«Минулого літа, наприклад, працював в ресторані на кухні. Допомагав, навчався у шеф-кухарів готувати, оскільки сам дуже любить кулінарити. Я знаю, що він зареєстрований на спеціальному сайті кур'єрів і, коли є вільний час, розвозить посилки», - зазначила зоряна мати.

Корольова підкреслила, що для неї дуже важливо, щоб син хотів самостійно заробляти гроші.

Нагадаємо, що Архип вже був у серйозних відносинах. Він зустрічався з учасницею шоу «Дом-2» Марією Слугіною. Дівчина була на кілька років старша Архипа. Корольова не була проти відносин, оскільки розуміла, що це тимчасова закоханість. На думку артистки, Архип ще занадто юний для серйозних стосунків.

«Їх роман був недовгим, але в будь-якому випадку — це досвід. Зараз їх шляхи розійшлися. У Архипа трохи змістився вектор у бік навчання», - розповіла Корольова.

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