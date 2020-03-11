Як відомо, в Україні з четверга, 12 березня оголошено карантин через коронавірус, тому організація концертів та зйомок шоу виробництва Студії «Квартал 95» частково скасована

На невизначений термін скасовуються концерти безпосередньо Кварталу 95, а зйомки «Ліги сміху» - до початку квітня. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook "Кварталу":

«Друзі, у зв'язку з загальнодержавним карантином концерти" " Вечірнього Кварталу ", які повинні були відбутися 17 і 18 березня, також переносяться. Нові дати стануть відомі трохи пізніше. Слідкуйте за оновленнями на офіційних

ресурсах.

Бережіть себе! Всім здоров'я! », - пишуть кварталівці.

«Увага - Зйомки "Ліги Сміху" переносяться!

У зв'язку із загальнодержавним карантином записи нових ігор Другого етапу "Ліги Сміху", які мали відбудуться 13 і 15 березня, переносяться! Попередньо вони відбудуться 6 і 8 квітня. Всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати!

Бережіть себе! Всім здоров'я!».

Нагадаємо, Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавіруса в країні.

Про це 11 березня оголосив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з введенням карантину з-за спалаху коронавіруса у світі.

Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з і в Італії, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.

«Сьогодні рішення: фактично це скасування авиасуполучення з Італією. Поки що. Надалі будемо приймати відповідні рішення», - заявив Шмигаль.

Крім того, Україні закриває більшість пунктів пропуску. Поки що в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

Крім цього, уряд виділить 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту. В першу чергу для лікарів і держрезерву. Також буде обмежений експорт подібних захисних засобів, держава зробить у них замовлення.

Нагадаємо також, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавіруса міжнародною надзвичайною ситуацією. За час поширення вірусу по світу було зафіксовано, щонайменше, 118,7 тисяч випадків зараження. Щодня кількість хворих зростає. Від ускладнень, які викликав вірус, померли тисячі людей. Тільки в Китаї померли більше 3 тисяч осіб.

Слідом за Китаєм почали страждати інші регіони. Вірус дістався до Європи і США. Рекордсменом за зараженням в Європі є Італія. Там зафіксовано понад 10 тисяч хворих. Тільки 10 березня від ускладнень в Італії померло близько 170 людей. Зазначимо, що вірус швидко поширюється. Близько 2 тисяч випадків захворювання зафіксували у Франції, Іспанії та Німеччини. Про перший випадок коронавіруса оголосили в Туреччині.

Раніше ми писали, що коронавірус вперше зафіксували в грудні 2019 року. Він пішов з Уханя, а через два місяці став стрімко поширюватися по світу. В Україні перший випадок був зафіксований 3 березня. Хворий чоловік привіз інфекцію з Італії, охопленої вірусом.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

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