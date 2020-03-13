Украинская певица MARUV представила скандальный клип "Сила киски", поразив откровенностью кадров
На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила анонсировать выход клипа, который рассорил ее давних поклонников и хейтеров певицы, сообщает Politeka.
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Артистка представила клип, который стал началом ее нового проекта. Звезда решила назвать себя "Шлакоблочина", акцентируя внимание на том, что она якобы насмехается над многими темами, а окружению пора "принимать" юмор, как ранее сама Корсун заявила в Стори в Инстаграм.
В новом клипе, отснятом в одних розовых тонах, она вместе с участницами своего шоу-балета исполняла провокационные движения, а также использовала различные откровенные позы во время того, как сидела на полу или изгибалась перед девушками на четвереньках.
В ролике все девушки тверк в кружевном бикини бледно-розового оттенка. Спел вместе с Анной также и певец Fearmuch. "Ты куда, дама? Познакомлю твою киску со своим удавом".
В целом, весь текст песни однообразен и достаточно откровенный. Также помимо провокационных танцев девушки похвастались растяжкой, покрутили обручи и покрутились возле пушистых котиков. Пользователи сети остались под бурным впечатлением от увиденного, поскольку представленный ролик является абсолютной противоположностью предыдущих работ звезды.
Ранее MARUV показала, как проводит вечер с мужем после светского мероприятия. В течении дня звезда делилась кадрами и рассказывала, как провела время в компании коллег.
По завершению отдыха певица представила домашние кадры и умилила сеть снимками и видео с мужем. Как известно Анна не показывает супруга в социальных сетях, не устраивает с ним фотосессий и не афиширует личную жизнь в целом. В разделе Стори на серии кадров Корсун показала, как любимый муж расплетает ее те самые косы "мальвины", которые так взбудоражили поклонников звезды.
Молодой человек аккуратно снимал накладные волосы - трессы - с локонов жены, а также улыбнулся, заметив, что Анна его снимает. Сама же артистка позировала без смущения в простом кружевном черном лифчике, периодически смеясть в камеру.
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