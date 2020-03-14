Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала пятничное видео в Инстаграм
На кадрах Соня позирует в свитере и кожаных штанах или чем-то подобном. Волосы она решила оставить распущенными в этот раз. Евдокименко позировала довольно близко к камере. Она танцевала под музыку для популярной сети "Тик-ток". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии под роликом или поставить лайки. Все из-за того, что Соня опубликовала их в сторис Инстаграма, где такая функция отключена.
Выходить на улицу нельзя: срочное заявление Минздрава, раскрыта правда о ситуации с коронавирусом
Пограничники Одесской области заблокируют границу: кого не будут пускать в первую очередь
Могилевская ошарашила пикантной выходкой прямо на сцене: неприличные кадры облетели сеть
Родители школьников ополчились против русского языка в Одессе: "Заставляют голосовать"
Ранее мы сообщали, что внучка звезды сцены Софии Ротару Соня Евдокименко покрасовалась дома у зеркала.
Красавица-модель позировала в изодранных широких джинсах и светлой рубахе. Соня была при макияже и со стильной укладкой. Сразу Соня игриво на личных кадрах со сториз в Инста поморгала на камеру, а после - покрутилась перед зеркалом, показывая свою безупречную фигуру.
Отметим, что возможности прокомментировать снимки у подписчиков Евдокименко не было, но ранее в своих комментариях под постами модели они неоднократно отмечали, что Соня "невероятная красавица" и просто "обворожительна". Некоторые писали, что она очень похожа на свою звездную бабушку.
Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в новом образе.
На кадрах Соня стала перед зеркалом в оранжевом платье выше колена. Она показала в очередной раз танец. Волосы были в этот раз у девушки распущены. На фоне можно увидеть диван, зеркало и другие элементы декора комнаты.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис инстаграма, где такая функция отсутствует.
Напомним, красавица-внучка Ротару в одном халатике показала, чем занимается по утрам
А еще Politeka писала, что молоденькая внучка Ротару понежилась на диванчике без белья
Также Politeka сообщала, что стройная внучка Ротару сняла все лишнее и устроила «грязные» танцы на камеру