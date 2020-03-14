Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала пятничное видео в Инстаграм

На кадрах Соня позирует в свитере и кожаных штанах или чем-то подобном. Волосы она решила оставить распущенными в этот раз. Евдокименко позировала довольно близко к камере. Она танцевала под музыку для популярной сети "Тик-ток". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под роликом или поставить лайки. Все из-за того, что Соня опубликовала их в сторис Инстаграма, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что внучка звезды сцены Софии Ротару Соня Евдокименко покрасовалась дома у зеркала.

Красавица-модель позировала в изодранных широких джинсах и светлой рубахе. Соня была при макияже и со стильной укладкой. Сразу Соня игриво на личных кадрах со сториз в Инста поморгала на камеру, а после - покрутилась перед зеркалом, показывая свою безупречную фигуру.

Отметим, что возможности прокомментировать снимки у подписчиков Евдокименко не было, но ранее в своих комментариях под постами модели они неоднократно отмечали, что Соня "невероятная красавица" и просто "обворожительна". Некоторые писали, что она очень похожа на свою звездную бабушку.

Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в новом образе.

На кадрах Соня стала перед зеркалом в оранжевом платье выше колена. Она показала в очередной раз танец. Волосы были в этот раз у девушки распущены. На фоне можно увидеть диван, зеркало и другие элементы декора комнаты.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис инстаграма, где такая функция отсутствует.

Напомним, красавица-внучка Ротару в одном халатике показала, чем занимается по утрам

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