Внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко покрасовалась в модном наряде

Модель, которая сейчас живет в США надела "исконно американскую джинсу" и понежилась в солнечном свете. Молодая артистка таким образом показала, как проводит свое утро, пишет Politeka.net.

Красавица-артистка позировала, вероятно, на диванчике или в кресле своей Нью-Йоркской квартиры. Девушка была в джинсовом платьице или удлиненной рубахе под пояс под которую, предположили ее поклонники, забыла надеть бра. На такой игривый "трюк" со стороны молодой модели, якобы, указывает форма, которую приобрела рубашка, когда Соня немного согнулась. Так ли это или нет - точно неизвестно, но вполне возможно, так как когда-то Евдокименко позировала посреди улице в широком свитере на голое тело.

Помимо этого образ Сони дополнила простая, но стильная укладка, неброский макияж и отменное естественное освещение в апартаментах звездной красавицы.

Поклонники Сони в восторге от увиденного - пишут в комментариях, что она "солнышко" и красавица.

Ранее красотка позировала в дутой черной куртке, которая блестит на свете. Соня не до конца застегнула куртку, укрыв шею волосами: "Ого, такие они длинные".

На модели интересный макияж с акцентом на веки украшенные желтыми тенями. На лице выделяются скулы.

Непонятно, где позирует внучка звезды. Стоит отметить, что необычное фото дополняет зеленый свет, который падает на лицо Сони.

"Законный иностранец", - подписала фото певица.

За 50 минут пост Евдокименко собрал почти 700 лайков и немного комментариев.

"София, ты 😍", "Ты внешне очень красивая. Значит внутри надо настолько быть сильнее ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, внучка Ротару не стесняясь показала свое тело в горячей позе

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