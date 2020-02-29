Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый образ в Инстаграм

На кадрах Соня танцует в большом свитере ниже колена. При этом Евдокименко решила не надевать штаны. Волосы у девушки были распущены. На фоне можно увидеть зеркало, дверь и другие элементы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить танец или написать комментарии. Все из-за того, что кадры Евдокименко опубликовала в Сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что длинноногая внучка Ротару показала себя во всей красе прямо на дороге.

Стройная внучка-красавица Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась новыми стильными кадрами с фотосессии.

Так на новом опубликованном фото длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в объемном пуховике оверсайз под пояс, лосинах и массивных модных ботинках.

Молодая артистка уверенно шагала по центральным улицам Большого Яблока и держала в руке при этом ярко-желтую сумку. Свои волосы модель собрала в высокий хвост, она уверенно смотрела перед собой и в целом кадр получился очень эффектным.

Поклонники очарованы уверенностью и естественной красотой Сони:

«Очень красивое фото», «Классная куртка 👍, красотка", «Классное фото! Красиво очень», «Что за туман пускают?)».

Сообщалось, что 18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продолжает интриговать поклонников после анонса своего сингла.

Новое откровенное фото она выложила на своей странице в Instagram. Отметим, снимок продолжает серию, публикацией которой Евдокименко анонсировала выход новой песни.

Тогда внучка Ротару опубликовала фото, на котором позировала в смелом наряде. София обнажилась до пояса, надев на голое тело топ из тонких металлических цепочек. Образ дополнил черный пиджак, практически не скрывающий грудь.

Напомним, внучка Ротару в тесном наряде расселась в пикантной позе

А еще Politeka писала, что внучка Ротару устроила горячие танцы на камеру, бабушка не оценит

Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару без лифчика зажгла посреди улицы



