Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила показать фанам, как развлекается дома

Молодая модель в облегающем спортивном костюме покрасовалась на камеру, пишет Politeka.net. Красавица-артистка живет в Нью-Йорке и регулярно постит в сети разные истории с пейзажами незабываемого Большого Яблока, кроие того, часто модель балует подписчиков и кадрами личного содержания, такими как ее страстные танцы в черном.

Так на новых кадрах со сториз девушка собрала в высоких хвост свои длинные густые и светлые волосы, надела спортивный костюм в облипку, главным элементом которого был короткий топ, обнажающий подтянутый живот знаменитости. После красавица принялась танцевать под зарубежный хит.

Стоит отметить, что двигалась Соня очень умело и в такт музыке, кроме того, на ее лице преобладали позитивные эмоции и улыбки в частности.

Поклонники звезды сети не смогли в этот раз прокомментировать видео Евдокименко, но ранее они отмечали, что Соня просто "красавица, чудо, очаровашка".

Ранее мы сообщали, что длинноногая внучка Ротару показала себя во всей красе прямо на дороге.

Стройная внучка-красавица Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась новыми стильными кадрами с фотосессии.

Так на новом опубликованном фото длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в объемном пуховике оверсайз под пояс, лосинах и массивных модных ботинках.

Молодая артистка уверенно шагала по центральным улицам Большого Яблока и держала в руке при этом ярко-желтую сумку. Свои волосы модель собрала в высокий хвост, она уверенно смотрела перед собой и в целом кадр получился очень эффектным.

Поклонники очарованы уверенностью и естественной красотой Сони:

«Очень красивое фото», «Классная куртка 👍, красотка", «Классное фото! Красиво очень», «Что за туман пускают?)».

Сообщалось, что 18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продолжает интриговать поклонников после анонса своего сингла.

Напомним, внучка Ротару не стесняясь показала свое тело в горячей позе

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