Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, очаровала всех своей красотой

Спортсменка предстала в тонкой одежде, которая подчеркнула ее достоинства, пишет Politeka.net.

Ризатдинова предстала в черной шелковой маечке. Тонкие бретельки едва не скользили по ее идеальному телу.

Глубокое декольте наряда едва не засветило лишнее.

Маленькая, еле заметная цепочка на шее дополнила образ, а яркий маникюр добавил некой яркости.

Анна распустила свои длинные волнистые волосы, которые спустила по плечу. Девушка закрыла глаза, посветив нежными розовыми тенями. Легкий малиновый цвет губ и подчеркнутые брови - акценты на лице.

Гимнастка широко улыбалась, немного повернув голову вбок.

"Весна - наиболее вдохновляющее время года, когда всем нам хочется больше ярких красок, экспериментов, любви и побед", - написала Ризатдинова.

За час пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.

"Какая классная", "Настоящая,красивая и счастливая. Супер красотка.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Какая красивая", "Это завораживает", "Слава Украине!", "Улыбка человека, полного радости и гармонии с миром 😇🌺😘💙💛🌼", " Красавица!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова предстала в топе, который пришелся ей по фигуре.

Наряд имел необычный крой с фатиновыми вставками.

Топ выделил красивые места звезды: пышную грудь и тонкую талию. Наряд держался на прелестях, оголив пупок и упругий пресс.

Внизу виднелась одежда в темных цветах с белым поясом.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова позировала на выступлении в черном платьице или боди, перед которого был на черных перемычках, а внизу красовались торчащие оборки из фатина.

При этом знаменитость на фото стоит с мячом - вероятно, гимнастка в тот момент выступала с номером.

Волосы Ризатдиновой, для таких выступлений, были собраны в тугой пучек, в кадре видны стройные ножки Анны.

Отметим, что возможности открыто прокоментировать публикацию у поклонников Анны не было, ведь она была сделана в Сториз.

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