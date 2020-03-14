Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Танцев со звездами", предстала перед поклонниками в новом образе

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке девушка сидит в роскошном платье, выставив вперед бедро. На ней надеты черные удлиненные перчатки, что делает ее образ неповторимым. Голливудская укладка и идеальный мейк дополняют образ роковой женщины. Видно, что девушка позирует для фото в кафе.

«Знаешь когда начинается Счастье? Когда перестаёшь бояться…», - написала Мишина под постом.

Ее фото за три часа собрало более 16 тысяч лайков. Кстати, коллега Мишиной по «Танцам», олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова тоже оставила лайк под снимком актрисы. Поклонники в восторге от нового образа девушки.

«Я тебя не узнала. Голливуд отдыхает...», «Ксения ты богиня. Шикарное фото», «Очень красивая», «Превосходная», «Вы очень красивая и наполненная девушка!», «Золотые слова», «Умница», «Чудесная малышка», «Куколка», «Вы красивая, изысканная. Интересно узнавать о вас больше, ваше мировоззрение», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась снимком в черном мини-платье с декоративными пуговицами. Образ актриса дополнила каблуками и прозрачными колготками. Как рассказала звезда, она стала номинантом на премию «Человек года».

"Теперь официальный номинант на премию. Спасибо, мой мир! Слёзы радости", - заявила артистка.

Ксения Мишина стала известна после роли в сериале «Крепостная». Эта роль особенно полюбилась украинским зрителям, благодаря чему ее пригласили принять участие в проекте «Танцы». В паре с Женей Котом Мишина одержала победу в проекте, обогнав даже гимнастку Ризатдинову.

Напомним, что Ксения Мишина соблазнила великолепием в плаще: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина ошарашила изменениями во внешности: «Другой человек».

Также Politeka писала, что Ксения Мишина посветила шикарным телом перед главной соперницей: "Бешеная энергия".