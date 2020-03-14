Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Танцев со звездами", предстала перед поклонниками в новом образе
Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке девушка сидит в роскошном платье, выставив вперед бедро. На ней надеты черные удлиненные перчатки, что делает ее образ неповторимым. Голливудская укладка и идеальный мейк дополняют образ роковой женщины. Видно, что девушка позирует для фото в кафе.
«Знаешь когда начинается Счастье? Когда перестаёшь бояться…», - написала Мишина под постом.
Ее фото за три часа собрало более 16 тысяч лайков. Кстати, коллега Мишиной по «Танцам», олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова тоже оставила лайк под снимком актрисы. Поклонники в восторге от нового образа девушки.
Лютая стихия обрушится на Одесчину, часть территорий окажется под водой: тревожные данные
Экс-солистка "Серебро" застыла в пикантной позе прямо на капоте: "Ты богиня"
"Успокойтесь": астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго
Счета украинцев загоняют в минус: ПриватБанк объяснил, что происходит
«Я тебя не узнала. Голливуд отдыхает...», «Ксения ты богиня. Шикарное фото», «Очень красивая», «Превосходная», «Вы очень красивая и наполненная девушка!», «Золотые слова», «Умница», «Чудесная малышка», «Куколка», «Вы красивая, изысканная. Интересно узнавать о вас больше, ваше мировоззрение», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась снимком в черном мини-платье с декоративными пуговицами. Образ актриса дополнила каблуками и прозрачными колготками. Как рассказала звезда, она стала номинантом на премию «Человек года».
"Теперь официальный номинант на премию. Спасибо, мой мир! Слёзы радости", - заявила артистка.
Ксения Мишина стала известна после роли в сериале «Крепостная». Эта роль особенно полюбилась украинским зрителям, благодаря чему ее пригласили принять участие в проекте «Танцы». В паре с Женей Котом Мишина одержала победу в проекте, обогнав даже гимнастку Ризатдинову.
Напомним, что Ксения Мишина соблазнила великолепием в плаще: "Бомба".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина ошарашила изменениями во внешности: «Другой человек».
Также Politeka писала, что Ксения Мишина посветила шикарным телом перед главной соперницей: "Бешеная энергия".