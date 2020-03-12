Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася фотографією з шикарною укладкою та макіяжем

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото дівчина красується з розкішними кучерями, що спадають на її плечі. Її вуха прикрашають масивні сережки, а на руці надіта подовжена шкіряна рукавичка. Мішина опустила очі, показавши нереальний вечірній макіяж.

«Ви коли-небудь помічали, що вас заплутують і перевіряють...ситуації? Що ось раптом знову ви чуєте ті ж слова, вирази, моменти... якась циклічність... Ми часто сумніваємося і піддаємося слабкостям... Повтор ситуацій існує лише для виправлення помилок і зміцнення сили волі», - написала актриса.

За годину пост Мішиної зібрав понад 13 тисяч лайків. Шанувальникам дуже сподобався її новий образ.

«Вау ти навіть сама на себе не схожа. Ніби інша людина, тебе змінює цей макіяж він такий ніжний, і в той же час строгий. Тобі він дуже сильно підходить», «Сама досконалість», «Ось це ідеал краси! Будь завжди такою», «Ооооо Господи яка ви красива», «Яка Ви розкішна жінка!», «Прекрасна», «Красива!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина поділилася фотографією в спортивному одязі і в незвичайній локації. Дівчина позувала, сидячи на ескалаторі. На зірці були надіті чорні толстовка з капюшоном та штани, а також кросівки.

Мішина розповіла, що із зростанням її популярності зростає і відповідальність. Вона підкреслила, що опорою в її житті є власні цінності.

«Є речі, якими не можна нехтувати і у кожного вони свої, тому варто задати собі питання: "Як ти добре знаєш себе? Що ти любиш? Що ти цінуєш? Що ти собі дозволяєш? Здається це так просто, але як часто ми себе віддаємо насправді?», - зазначила актриса.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія посвітила шикарним тілом перед головною суперницею: "Шалена енергія".

Також Politeka писала, що Мішина Ксенія крупним планом показала, чим нагородила її природа: "Ідеал української жінки".

А ще Politeka повідомляла, що Мішина Ксенія спокусила пишністю в плащі: "Бомба".