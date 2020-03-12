Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася фотографією з шикарною укладкою та макіяжем
Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото дівчина красується з розкішними кучерями, що спадають на її плечі. Її вуха прикрашають масивні сережки, а на руці надіта подовжена шкіряна рукавичка. Мішина опустила очі, показавши нереальний вечірній макіяж.
«Ви коли-небудь помічали, що вас заплутують і перевіряють...ситуації? Що ось раптом знову ви чуєте ті ж слова, вирази, моменти... якась циклічність... Ми часто сумніваємося і піддаємося слабкостям... Повтор ситуацій існує лише для виправлення помилок і зміцнення сили волі», - написала актриса.
За годину пост Мішиної зібрав понад 13 тисяч лайків. Шанувальникам дуже сподобався її новий образ.
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«Вау ти навіть сама на себе не схожа. Ніби інша людина, тебе змінює цей макіяж він такий ніжний, і в той же час строгий. Тобі він дуже сильно підходить», «Сама досконалість», «Ось це ідеал краси! Будь завжди такою», «Ооооо Господи яка ви красива», «Яка Ви розкішна жінка!», «Прекрасна», «Красива!», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина поділилася фотографією в спортивному одязі і в незвичайній локації. Дівчина позувала, сидячи на ескалаторі. На зірці були надіті чорні толстовка з капюшоном та штани, а також кросівки.
Мішина розповіла, що із зростанням її популярності зростає і відповідальність. Вона підкреслила, що опорою в її житті є власні цінності.
«Є речі, якими не можна нехтувати і у кожного вони свої, тому варто задати собі питання: "Як ти добре знаєш себе? Що ти любиш? Що ти цінуєш? Що ти собі дозволяєш? Здається це так просто, але як часто ми себе віддаємо насправді?», - зазначила актриса.
Нагадаємо, що Мішина Ксенія посвітила шикарним тілом перед головною суперницею: "Шалена енергія".
Також Politeka писала, що Мішина Ксенія крупним планом показала, чим нагородила її природа: "Ідеал української жінки".
А ще Politeka повідомляла, що Мішина Ксенія спокусила пишністю в плащі: "Бомба".