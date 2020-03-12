Відома українська актриса Мішина Ксенія, зірка "Танців з зірками", показала нове фото в Instagram

На фото Мішина позує в чорному міні-сукня з декоративними гудзиками. Образ Ксенія доповнила підборами і прозорими колготками. Волосся в цей раз актриса залишила розпущеним. Дівчина позувала на тлі фотозоны. На тлі можна побачити різний декор приміщення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тепер офіційний номінант на премію. Спасибі, мій світ! Сльози радості", - написала Ксенія під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вітаю", "Дуже красива", "Вітаю Вас! Ви це заслужили! Ура", "чарівні Ніжки", "Красуня, а де ти таке плаття купила?", "Це взагалі законно мати такі ноги?!!", "Ви цього варті! Тримаємо кулаки за вас".

Раніше ми повідомляли, що переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася фотографією з шикарною укладанням та макіяжем.

На фото дівчина красується з розкішними кучерями, що спадають на її плечі. Її вуха прикрашають масивні сережки, а на руці надіта подовжена шкіряна рукавичка. Мішина опустила очі, показавши нереальний вечірній макіяж.

«Ви коли-небудь помічали, що вас заплутують і перевіряють... ситуації? Що ось раптом знову ви чуєте ті ж слова, вирази, моменти... якась циклічність... Ми часто сумніваємося і піддаємося слабкостям... Повтор ситуацій існує лише для виправлення помилок і зміцнення сили волі», - написала актриса.

Повідомлялося, що переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина постала в спокусливому образі.

Акторка з'явилася в плащі бежевого відтінку, спустивши його з плечей. Під плащем було видно чорний топ з глибоким декольте. На руці зірки можна помітити гумку, яку вона, мабуть, зняла зі своїх волосся.

Ксенія дивилася вдалину, відкривши губи. На її обличчі непримітний макіяж з легким акцентом на очі. Також виділялися її брови.

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