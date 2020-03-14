Знаменитая украинская певица Анна Седокова, похвасталась развлечениями с возлюбленным
В этот раз звезда решила показать, как проводит время с Янисом Тиммой перед светским мероприятием, пишет Рoliteka.net.
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В разделе Стори в Инстаграм появилась серия кадров и видео, на которых певица показала себя в стильном образе вместе с новым избранником.
Артистка аккуратно уложила волосы в мягкие волны, дополнив образ ярким макияжем. Причем удивить звезда решила именно оверсайз-пиджаком под которым заметен лишь черный лифчик без блузки.
Янис же позировал в привычном для себя образе и ярко улыбался, смотря на то, как Анна дурачится и пританцовывает перед зеркалом в лифте. Стоит отметить, что артистка в последнее время все чаще появляется вместе с Тиммой на различных мероприятиях и не стесняется говорить об отношениях.
Ранее певица показала, как выглядит после того, как сбросила за короткий срок 4 кг и раскрыла под новым постом подробности произошедшего с ней за последнее время. На самом кадре Анна счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.
Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.
«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:
1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂
2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!
3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику
4: Расчёт КБЖУ важен
5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом