Смотря на фото, не скажешь сразу, сколько лет звезде

Звезда российской эстрады 90-ых и участница легендарной группы «Комбинация» Алена Апина решила показать подписчикам, что в свои 55 лет может дать фору молодым красоткам

На странице в Instagram артистка опубликовала пару снимков, на которых предстала перед поклонниками в очень откровенных образах, передает Politeka.

На первом фото Апина позирует в джинсовой куртке с принтом на всю спину и серебристых сапогах-ботфортах на высоком каблуке.

На втором кадре звезда все в тех же сапогах, однако куртку сменила на миниплатье цвета металлик. Она позирует, приспустив платье на плече и демонстрируя фанатам пышную грудь.

В подписи к публикации артистка пофилософствовала о том, чем можно заняться на время карантина в связи с коронавирусом, когда отменяются и переносятся концерты, закрываются границы и «про деньги лучше не начинать».

«Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми( виртуально пока!), йога, штанга, фото.... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото», – написала Апина.

В комментариях пользователи не пожалели комплиментов для звезды. Однако не обошлось и без разгромной критики. Так, скандально известная блогер Лена Миро разнесла артистку за то, что та «на старости лет» злоупотребляет фотошопом и пытается спрятать от всех возрастные изменения. По мнению Миро, такое поведение говорит только о том, что Апина панически боится стареть, а подобные фото в ее возрасте выглядят нелепо.

Напомним, певица Апина предложила властям пересмотреть вопрос Крыма.

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