Известная певица Альбина Джанабаева, бывшая солистка ВИА Гра, показала цветочное видео в Инстаграм

На кадрах Джанабаева сидит в большом кресле в коротких штанах и пиджаке или чем-то подобном белого цвета. Образ Альбина дополнила интересной заколкой и каблуками. Под ногами можно увидеть букет цветов, что завернут в газету. В один момент она бросает комок цветов, что у нее в руке. После этого идет замедленная съемка со смехом певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Раз! Лёгкий взмах руки и все цветы у ваших ног..... хорошего настроения", - написала Альбина.

Фанаты успели посмотреть видео более 30 тысяч и написали несколько комментариев:

"Эмоционально!!! Класс", "Вы так редко даёте интервью). Но мне кажется, вы интересная сильная женщина. Очень хотелось бы послушать вашу историю становления. И то, как вы все это выдержали, где брали силы)", "Альбина, такая открытая улыбка у вас, такая вы приятная женщина", "Невероятная! Хорошего Вам дня!", "И вам хорошего настроения и отличных выходных )))", "А кто это за кадром к вам подошёл? Валерий то на гастролях", "Альбина молодец смеётся всегда искренне не как все остальные наигранно", "Ты мусоришь , а Меладзе убирает?".

Ранее мы сообщали, что экс-ВИА Гра - "рыженькая" - Альбина Джанабаева, покрасовалась на камеру в стильном наряде. Супруга известного российского исполнителя Валерия Меладзе на новом своем фото предстала в элегантном образе.

«Поделитесь друзья, какую музыку слушаете и есть ли среди вас любители шансона? Какую женскую песню из этого репертуара можете посоветовать, чтоб за душу взяла, и не отпускала...... очень надо», - подписала артистка свой новый пост. На снимке видно, что Альбина в платье или комбинации с глубоким декольте, а то и вовсе в одном бра. Кроме того, она эффектно спустила с плеч свой плащ и загадочно смотрит вдаль.

Напомним, Джанабаева в присутствии Меладзе посветила декольте перед другими мужчинами

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