Соперничество между британскими герцогинями Кейт Миддлтон и Меган Маркл обсуждается до сих пор, несмотря на то, что вторая объявила о сложении с себя полномочий

Так, на днях стало известно, что Кейт Миддлтон стала самой влиятельной королевской особой в мире моды в этом году. Таким образом Меган Маркл пасет задних.

Жена принца Гарри в 2017 году носила данное почетное звание, ведь стоило ей появиться в каком-либо наряде, как о ней сразу говорила общественность, пишет Daily Mail.

В частности, одежду, которую носила Меган Маркл сразу становилась популярной и спрос на нее в интернете увеличивался. Однажды было зафиксировано, что запрос на наряды Маркл увеличился на 216%.

Однако после того, как герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий, модное влияние Маркл ослабело. Показатели спроса уже упали на 31%.

Иначе обстоят дела с Кейт Миддлтон, ее показатели навпаки выросли на 159%.

Больше всего в этом год запомнился выход Миддлтон во время ее недавнего королевского турне по Ирландии.

Герцогиня вышла в свет в городе Голуэе в тренче Alexander McQueen и винтажном платье от Suzannah London.

Спрос на предметы ее образа взлетел от 93 до 233 процентов.

Напомним, герцоги Сассекские, как и их бывшие "компаньоны по великолепной четверке" Кейт Миддлтон и принц Уильям, присоединились к королеве Елизавете ІІ на службе в честь Дня Содружества 9 марта.

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган Маркл и принц Гарри. Последние радостно закивали в сторону вошедших. Однако, Кейт отреагировала весьма холодно, проигнорировав улыбку Меган.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон отчиталась в соцсети Instagram солнечным фото из Автралии, куда они с мужем отправились в официальную командировку.

Стоить отметить, что на фото Миддлтон засветилась в трендовом платье, которое войдет в моду этим летом. Герцогиня уже не единожды производила впечатление экстра-луком в Австралии — бледно-желтое платье стилизованное под кроше, легкое и воздушное.

Напомним, вражда Миддлтон и Маркл набрала обороты: "уже полгода...".

Как сообщала Politeka, дочь Кейт Миддлтон взбудоражила скандальными выходками.

Также Politeka писала, что Елизавета ІІ прервала молчание и вынесла вердикт Меган Маркл и принцу Гарри.