Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила необычную фотосесию без белья

Артистка решила показать себя в стильном наряде ярко-желтых оттенков, а также засветила фигуру без белья в последней фотосессии, пишет Politeka.

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Никитюк решила удивить рассказом о том, почему фактически никто не может сделать ее нормальные и достойные фото, а также представила первые удачные, по ее мнению, кадры.

На новых фото Леся позировала в золотистом топе, спустив один рукав с плеч, ярко-желтых лосинах с высокой талией и такого же оттенка обуви - ботфортах, сделанных из той же ткани. Причем на втором кадре звезда решила сверкнуть пышной грудью без фотошопа, как сама отметила Никитюк.

«#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность!

И тут значит веду я свадьбу( я вопше весіль не веду, а тут заплатили😆) подбегают две девочки и кричат « Астанавитесь»🙈 быстро делают один снимок и сразу в яблочко🥰 Фото на профиле тоже их @vicoolyasaida А вам как? Сразу говорю.. сися на фото моя😉😝ставьте в коментах + если ок😘», – написала Никитюк под новыми кадрами.

Поклонники выразили свое мнение под постом, хотя некоторые все же остались недовольны из-за снимка звезды без белья.

До этого Леся Никитюк в трусах поздравила женщин с весенним празником. Украинская телезвезда Леся Никитюк возбудила сеть новым пикантным снимком. Так, артистка позирует в одних трусах и в вязанной кофте. Довольно откровенное фото появилось на личной странице Никитюк в Инстаграм.

«С весной вас !!! Бусинки🌸🌸🌸Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли !!! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперьоооод к нового😆❤️❤️❤️», - написала Леся.

Как и ожидалось, пользователи сети также написали много комментариев в ответ, поздравив телеведущую с праздником и отметив, что она выглядит просто восхитительно.

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