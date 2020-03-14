Известная украинская телеведущая Леся Никитюк нашла чем заняться во время карантина из-за коронавируса

В сториз своего Instagram она сообщила, что в целях безопасности съемки очередного выпуска программы «Кто сверху?» отменили и всех отправили на карантин, передает Politeka.

«А это значит, что Леся будет встречаться с подружками. Без рукопожатий, без поцелуев. И мы будем кушать. Всем хорошего дня, и все будет ок!», – подчеркнула Никитюк.

На видео Леся – с минимумом макияжа, однако выглядит свежей и вполне довольной жизнью. Также она не демонстрирует ни малейших признаков паники, которая начинает охватывать все больше народа.

Ранее мы писали о том, что телеведущая решила показать себя в стильном наряде ярко-желтых оттенков, а также засветила фигуру без белья.

Она позировала в золотистом топе, спустив один рукав с плеч, ярко-желтых сапогах-лосинах с высокой талией. Причем на втором кадре звезда решила сверкнуть пышной грудью без фотошопа, как сама отметила Никитюк.

«#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий, а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну, или откроют женственность!», – написала она.

Как можно увидеть на странице звезды, она все чаще делится с поклонниками откровенными фото, получая в качестве фидбэка восторженные отзывы и массу комплиментов.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде.

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане.