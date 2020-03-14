Известная актриса и певица Дженнифер Лопес напугала поклонников своим новым образом

Фотографию в роскошном платье она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Лопес стоит в шикарном блестящем наряде. Внизу наряда видно темную юбку, которая обтягивает пышные бедра звезды. А вверху, начиная с шеи, ее окутывает ткань в серебристых кристаллах. Артистка выглядит невероятно, но смущает один момент – на фото Лопес буквально осталась без волос и выглядит абсолютно лысой. До конца непонятно, это неудачная прическа или звезда решила сменить имидж.

Так как фотография была опубликована в сториз, поклонники Лопес не смогли оставить комментарии к ней.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой и лицом практически без морщин. Актриса сделала селфи в зеркало, оставшись в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги. Звезда смотрела в камеру, ее макияж немного "потек", видимо, от тренировки. По постом Дженнифер получила массу комплиментов, ее называли великолепной, ведь ее внешность совершенно не соответствует ее возрасту. Напомним, что Джей Ло уже 50 лет.

Как известно, у актрисы есть двое детей-двойняшек. Она родила их в 2008 году, но с их отцом вскоре развелась. Сейчас Лопес встречается с американским бейсболистом Алексом Родригесом. В сети они регулярно делятся трогательными видео и фотографиями из повседневной жизни. Отметим, что за всю карьеру у Лопес было бесчисленное количество романов с актерами, спортсменами и другими знаменитыми мужчинами.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес взбудоражила помолодевшим видом, возраст ей к лицу: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.