Всім би так виглядати в її віці

Американська танцівниця, співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила новим образом з грайливою зачіскою

Свіжі знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Джей Ло, якій в липні виповниться 51 рік, одягнена в светр і джинси з низькою посадкою. У Лопес ідеальний макіяж, а на голові зроблена зачіска школярки. Таким чином, Лопес на фото виглядає як 18-річна дівчина. На другому знімку зірка сфотографувала себе крупним планом, показавши своє ідеальне обличчя, на якому не видно ні зморшки.

За дві години пост актриси зібрав понад 600 тисяч лайків.

«Неймовірно красива», «Приголомшлива», «Мила», «Ух, гаряче», «Ти сяєш», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джей Ло опублікувала фото, на якому вона в полумостику задирає ногу. Жаркий кадр вона опублікувала, щоб привернути увагу до свого нового бренду. Лопес зазначила, що всі трохи посміюються над її витівкою, але закликала шанувальників почекати інші моделі колекції.

На фото Лопес представила блискучий наряд з сітки, який не обтягує її, а вільно звисає вниз. Один чобіт з оригінальної тканини і з голим носком вона підняла вгору, задерши ногу майже під кутом 90 градусів. На фото видно чудову фізичну форму зірки, яка не припиняє займатися спортом.

Як відомо, у Лопес є двоє дітей-двійнят. Вона народила їх в 2008 році, але з їх батьком незабаром розлучилася. Зараз актриса зустрічається з американським бейсболістом Алексом Родрігесом. У мережі вони регулярно діляться зворушливими відео і фотографіями з повсякденного життя. Зазначимо, що за всю кар'єру у Лопес було безліч романів з акторами, спортсменами та іншими відомими чоловіками.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес розбурхала молодим видом, вік їй до лиця: «Хороша чертовка».

Раніше Politeka писала про те, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережу.

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