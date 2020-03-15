Звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко порадовала поклонников очень откровенным фото

Свежие снимки актриса опубликовала на свой странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото 21-летняя девушка выгнулась в соблазнительной позе, засветив все свои достоинства – тонкую талию, упругую «пятую точку» и идеальные изгибы. Девушка предстала на фото в кружевном нижнем белье черного цвета. Сверху она набросила пиджак, но он совсем ничего не прикрывает.

«Скучаю, скоро к вам вернусь. А пока, ловите красоту», - написала девушка.

Пост собрал более 106 тысяч лайков. Поклонники в восторге от новой фотосессии Василенко.

«Мы тоже очень за тобой скучаем», «Несите огнетушитель», «Идеальная», «Вот откуда такая фигура красивая», «Эстетика», «Богиня», «Ваааау, это слишком шикарно», «Женственная такая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко, которая сыграла Лолу в сериале «Школа», продолжает радовать подписчиков эффектными снимками. Недавно она опубликовала фото, на котором красуется около кафе в белоснежном платье на ремне. Наряд нечаянно приподнялся, оголив одну ногу молодой звезды. Образ Елизавета дополнила игривой косичкой, которая добавила ее луку женственности.

«Тискаю», — прокомментировал фото парень Лизы Даня Вегас, который также снимался в сериале «Школа».

Как известно, до «Школы» Лиза уже была популярным Инстаграм-блогером. Также она была популярна в обществе косплееров. Девушка строила модельную карьеру, а также получала высшее образование, но институт так и не закончила. Уже с 2014 года девушка начала ездить по миру, работая моделью. Она работала в Японии, Южной Корее и Китае. Кстати, девушка регулярно снимается в откровенных фотосессиях, несмотря на свой юный возраст.

Напомним, что Елизавета Василенко из «Школы» разделась прямо на улице ради горячих фото: "Какая же роскошная!".

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко из «Школы» раздвинула ноги, у фанатов эйфория: "Я буду вас...".

Также Politeka писала, что Елизавета Василенко из «Школы» оголилась ради горячих фото на Бали: так выглядит рай.