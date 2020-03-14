24-річна українська співачка Аліна Гросу викликала небувалий ажіотаж, піднявши тему зі смертельним коронавірусом, який стрімко розповсюджується по світу

Як передає Politeka.net, дівчина налякала шанувальників свіжим постом в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна опрацювала фото в графічному редакторі, згустивши фарби та "примальовувавши" дощ. Її схвильований і трохи пригнічений вираз обличчя в кадрі сполошив фанатів.

Гросу позувала, стоячи на самокаті в синьому пальто і такого ж кольору кашкеті.

Співачка поділилася останньою інформацією про пандемію: "найбільш обговорювана тема зараз - це коронавірус. Виявлено 132 501 випадків зараження, з них, за межами Китаю виявлено 44 076 інфікованих, у 117 країнах (!!!). Померли 4948 осіб, при цьому число тих, що одужали перевищила 69 тис."

Аліна розповіла, що через паніку змушена була відмовитися від поїздки в Індію, а також запитала думки користувачів, чи необхідно якось захищатися від вірусу.

"Це все, безумовно, жахливо... Але при цьому на вулицях велике скупчення людей і рідко зустрінеш кого-небудь у пов'язці. Все наче б з нами, але не про нас... А самі ви оберігаєте себе від вірусу? Якось відокремлюєтесь? П'єте вітаміни? Чи не ставитеся серйозно ? Що взагалі змінилося у ваших містах/країнах на цьому грунті? P. s. А ми повинні були вилітати в Індію завтра, але у зв'язку з останніми новинами, відклали поїздку на невизначений термін", - написала Гросу в соцмережі.

Шанувальники почали активно обговорювати проблему, так як зараз це питання у всіх на слуху.

"Закрито всі навчальні заклади.Просять самі доктора зайвий раз не ходити навіть в лікарню. Люди роблять закупівлі, але ніхто не носить маску! Їх просто немає у продажу.... м. Нова Каховка,Україна"

"Від кору, раку, нападу, онко і тд помирає більше людей. Судячи з коронавірусу у нас повинні були давно ввести карантин через вище перераховані хвороби".

"Ну дуже красива😋😍 Тобі так личить цей образ🔥👍 Дуже цікава і важлива тема! "

"Працюю дезінфектором так що мені пофіг😂 вся зараза повз мене проходить. А так я думаю що все це фігня щодня хтось помирає і не треба приписувати це до вірусу."

"Я живу в Німеччині, але прилетіла у Київ на кілька днів і ситуація скрізь однакова: що в Німеччині, що в Україні в аптеках немає ні масок, ні антисептичних засобів..."

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