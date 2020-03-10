Йому було 83 роки

Заслужений артист Росії Володимир Михайловський пішов з життя на 84-му році життя

Про це поінформували на сайті театру, де працював Михайлівський, передає Politeka.net.

Інформація про смерть Володимира Михайловського, якому було 83 роки, з'явилася ще вчора, 9 березня.

«Помер Володимир Михайловський... Прекрасний, добрий, віддана театру людина, який нарождався в кожному, хто його знав, тільки ніжні і глибоко сердечні почуття», — написав Костянтин Райкін від імені трупи.

Костянтин Райкін також назвав заслуженого артиста Росії "чарівним, лагідним і смиренним роботягою". Без людей, подібних Михайлівському, театр неможливий.

«Він був з останніх, хто працював з моїм батьком і являв собою живий зв'язок великого минулого цього театру з його справжнім», — резюмував Райкін у своєму зверненні.

Варто відзначити, що Володимир Михайловський народився 1936 року в Ленінграді. Працював у Ленінградському ТЮЗі, Ленінградському театрі мініатюр, «Сатириконі» і театрі «Ермітаж».

У великій кинематогроф прийшов у далекому 1965 році. Серед найвідоміших робіт актора можна відзначити «Ліквідацію», «Ісаєва», «Старих друей» та інші.

Причина смерті Володимира Михайлівського і дата офіційної церемонії прощання поки не повідомлялися.

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