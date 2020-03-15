Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников снимками с откровенной фотосессии

Снимки Узерли опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, на новых фото актриса, которая прославилась благодаря роли Хюрем Султан в сериале «Великолепный век», позирует в платье с вырезами. Она оголяет ноги на фото, прикусывает губы и приоткрывает рот, добавляя градусы к температуре и без того горячих фото.

Узерли показала целых три фотографии, которые не оставили равнодушными ее поклонников. Пост звезды был оценен за первый час публикации на 40 тысяч лайков и сотни комментариев.

Также красотка продемонстрировала свои новые наращенные волосы, которые ей идут намного больше, чем короткая стрижка, судя по отзывам под фото на ее странице в социальной сети инстаграм.

Напомним, что Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия

На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».