Украинская певица Надя Дорофеева показала яркие снимки в компании Позитива

Как сообщает Politeka.net, группа "Время и Стекло" на днях ошарашила и огорчила поклонников заявлением – на пике популярности дуэт прекратил свое существование. Надя Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний полны новых идей и оптимистично смотрят в будущее.

Сейчас пользователи сети радуются каждому общему снимку своих любимчиков, новые кадры не стали исключением. В подписи к снимку девушка отметила, что в таких образах они появились вместе на шоу "Светская жизнь", которое ведет Екатерина Осадчая.

На снимке Надя скромно и застенчиво прижимается к Алексею, обнимая его за спину. Фото вышло весьма оригинальным и ярким. При этом, певица и певец улыбаются глядя в камеру. На третьем кадре они зажали Осадчую с двух сторон.

На фото певица позирует в кожаных штанах черного цвета, белой блузке-топе и стильных туфлях на каблуке. А Позитив стоит в белом костюме с оранжевым гольфом и высоких кросовках.

Фаны Нади и Позитива пришли в полный восторг от их общих снимков. Они с новой силой начали хвалить артистов, обсыпая знаменитостей множеством комплиментов.

"Лучшие😍", "Какие же вы красивые 😍", "Не смотря на все, вы у меня в сердце навсегда, я не забуду вас никогда💘❤️", "влюбилась заново💘", "Надюшечка, почему такие милые?💕", "аа, какие милааашки😻🔥", "Идеальные брюки ☝🏼😎".

Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

"Когда я осознаю, что группа "Время и Стекло" существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло".