Ани Лорак порадовала поклонников соблазнительным снимком на диване

Известная украинская певица, которая уже давно «сбежала» жить и работать в Россию, продолжает удивлять фанатов переменами во внешности. Не так давно Ани решила поэкспериментировать с прической и сделала себе челку и более темный цвет волос.

Как сообщает Politeka, певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову.

Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времени.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу.

Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, что артистка поделилась новым снимком в своем Инстаграм. На атмосферном фото Лорак позирует перед высоким зеркалом. Из одежды на певице видно только стильное бежевое пальто.

На снимке Лорак смотрит в зеркало и задумчиво перебирает прядь волос пальцами. При этом ее волосы выглядят темнее, чем обычно. Впрочем, такой эффект мог возникнуть из-за приглушенного освещения в комнате. В комментариях к фото кто-то предположил, что на певице может быть парик.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.