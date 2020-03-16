В сеть попали самые неожиданные фотографии из реальной жизни мамы Верки Сердючки

Инна Белоконь, которая превращается на сцене в маму певицы Верки Сердючки, показала, как выглядит в реальной жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу в соцсети Белоконь.

На самом деле Ирина – обычная миловидная женщина, которая только на сцене играет свою роль. У нее есть семья, муж и дети, и даже маленькая собачка.

Судя по ее личной странице в сети, Белоконь очень любит путешествовать в разные страны, а также веселое времяпровождение.

Напомним, что Верка Сердючка со своей мамой зажгли с шампанским за кулисами своего концерта в Германии.

Популярный украинский артист Андрей Данилко решил вернуться к выступлениям в образе Верки Сердючки и уже успел отправиться на гастроли за границу. Он поделился новыми фотографиями на официальной страничке Сердючки в Инстаграм.

Снимки были сделаны за кулисами концерта в немецком Штутгарте. На первом фото Сердючка позирует с парнем и девушкой в украинских национальных костюмах. При этом у парня на голове заячьи уши. Верка предстала в традиционном для себя наряде с народными мотивами и огромной звездой на голове.

На втором фото на первом плане оказалась «мама Верки» в исполнении актрисы Инны Белоконь. Она держит в руках бутылку шампанского и задорно улыбается в камеру. При этом на заднем плане можно заметить и Верку. Поклонники артистов пришли в восторг от этих снимков.

Напомним, Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи.

Как сообщала Politeka, "немая" девушка Верки Сердючки внезапно заговорила и выдала всю правду о звезде.

Также Politeka писала, что продюсер впервые выдал правду о "страшном диагнозе" Андрея Данилко.