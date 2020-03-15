Никитюк, не побоялась выйти на прогулку во время карантина

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась милым снимком

Как сообщает Politeka.net, последнее время баловала своих поклонников забавными публикациями. К примеру, юморная телеведущая показала, как выглядит ее "утро с любимым", при этом роль возлюбленного исполнил любимый пес девушки Рафик.

Новый кадр в Instagram артистки не на шутку взволновал подписчиков, ведь он также получился очень забавным и ярким.

На атмосферном весеннем снимке Леся запечатлена посреди пустой улицы, при этом на руках она держит своего любимчика - песика Рафаэля породы вест хайленд уайт терьер.

Леся примерила впечатляющий стильный лук - черную кафточку и спортивные штаны с высокой посадкой. Завершают образ синее объемное пальто и красиво уложенные локонами волосы. Она счастливо смотрит на камеру, на ее губах нежная улыбка.

Взбудораженные подписчики поспешили оставить свои отзывы, буквально искупав Никитюк в комплиментах. Не сдержалась под снимком и известная певица Слава Каминская, оставив свой комментарий.

"Ого👍очень красивая фотография 👍👍👍👍👍", "Мужик 😂", " Ооо милашка", "Ваууууу😍🔥😻😻😊", "Очень круто получилось💙", "Голубой цвет вам очень идет😍😍", "Самые лучшие 😍❤️❤️ люблю 💞", "Ого и Какая Ляля".

Также ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк нашла чем заняться во время карантина из-за коронавируса.

В сториз своего Instagram она сообщила, что в целях безопасности съемки очередного выпуска программы «Кто сверху?» отменили и всех отправили на карантин.

"А это значит, что Леся будет встречаться с подружками. Без рукопожатий, без поцелуев. И мы будем кушать. Всем хорошего дня, и все будет ок!", – подчеркнула Никитюк.

На видео Леся – с минимумом макияжа, однако выглядит свежей и вполне довольной жизнью. Также она не демонстрирует ни малейших признаков паники, которая начинает охватывать все больше народа.