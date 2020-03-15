Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась милым снимком
Как сообщает Politeka.net, последнее время баловала своих поклонников забавными публикациями. К примеру, юморная телеведущая показала, как выглядит ее "утро с любимым", при этом роль возлюбленного исполнил любимый пес девушки Рафик.
Новый кадр в Instagram артистки не на шутку взволновал подписчиков, ведь он также получился очень забавным и ярким.
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На атмосферном весеннем снимке Леся запечатлена посреди пустой улицы, при этом на руках она держит своего любимчика - песика Рафаэля породы вест хайленд уайт терьер.
Леся примерила впечатляющий стильный лук - черную кафточку и спортивные штаны с высокой посадкой. Завершают образ синее объемное пальто и красиво уложенные локонами волосы. Она счастливо смотрит на камеру, на ее губах нежная улыбка.
Взбудораженные подписчики поспешили оставить свои отзывы, буквально искупав Никитюк в комплиментах. Не сдержалась под снимком и известная певица Слава Каминская, оставив свой комментарий.
"Ого👍очень красивая фотография 👍👍👍👍👍", "Мужик 😂", " Ооо милашка", "Ваууууу😍🔥😻😻😊", "Очень круто получилось💙", "Голубой цвет вам очень идет😍😍", "Самые лучшие 😍❤️❤️ люблю 💞", "Ого и Какая Ляля".
Также ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк нашла чем заняться во время карантина из-за коронавируса.
В сториз своего Instagram она сообщила, что в целях безопасности съемки очередного выпуска программы «Кто сверху?» отменили и всех отправили на карантин.
"А это значит, что Леся будет встречаться с подружками. Без рукопожатий, без поцелуев. И мы будем кушать. Всем хорошего дня, и все будет ок!", – подчеркнула Никитюк.
На видео Леся – с минимумом макияжа, однако выглядит свежей и вполне довольной жизнью. Также она не демонстрирует ни малейших признаков паники, которая начинает охватывать все больше народа.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде.
Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане.