Танцовщица, участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, почему поддержала бывшую жену Владимира Остапчука, а не своего партнера по танцам

Илона Гвоздева не раз отмечала, что, заявив о разводе, Владимир нанес травму ей и ее семье, а также поставил пятно на ее репутации. Об этом сообщает «24 канал».

Гвоздева в интервью призналась, что телеведущий не видит вокруг никого кроме себя, поэтому она поддерживает его бывшую жену Елену Войченко.

«Конечно я на стороне женщины, потому что я сама женщина. Владимир слишком заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье или на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то», – отметила Илона Гвоздева.

Отметим, что Илона Гвоздева и ведущий Владимир Остапчук были парнерами на телешоу "Танцы со звездами". Однако всегда улыбающийся и приветливый на камеру шоумен, в жизни оказался совсем другим.

Напомним, что скандальный телеведущий Владимир Остапчук решил в необычной форме поздравить женщин с 8 марта.

«Как же вы с нами, девочки, мучаетесь. Мы вечно тупим, не можем выбрать элементарный кефир, с ребёнком нас не оставишь и перед подругами иногда стыдно", - пишет Остапчук.

По его словам, мужчины становятся идеальными только, когда провинятся. И остаются такими, пока женщины их не прощают. Кроме этого, они не следят за весом и деньгами и все время забывают, где лежат вещи.

«Но не смотря на все это Вы любите нас. Вы верите в нас, вы нами восхищаетесь, вы дарите жизнь и второе дыхание, вы даёте ещё один-это-точно-последний-шанс. Годами», - отметил телеведущий.

За час пост Остапчука собрал около 5 тысяч лайков. Многим поклонницам телеведущего понравилось поздравление Остапчука, несмотря на то, что недавно многие женщины осуждали его за громкий развод.

«Не все такие, как ты написал Вова», «Вот прям в точку. Наверное этот текст имеется в виду, когда кто-то говорит «Все мужики одинаковые» - пишут фолловеры.

Напомним, что Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть: "Мартовский кот".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука призналась, как покорила телеведущего: "Феромоны, мозг и...".

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