Подружка популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука похвасталась пикантным снимком

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Владимир Остапчук после расставания с мамой его двоих детей Еленой Войченко, долгое время скрывал свою личную жизнь. Хотя его жена отмечала, что развод произошел из-за постоянных измен телеведущего.

Какое же было удивление поклонников телеведущей, когда самые внимательные из них не разведали о его новой любовнице - 33-летнем нотариусе по имени Кристина. Сейчас за ее страницей в Instagram следят тысячи украинцев, обращая внимание на каждое новое фото.

Недавно девушка выложила пикантный кадр в своем блоге, который получил множество лайков и комментариев. В посте девушка заговорила о женской сексуальности, которая и помогла ей завоевать сердце шоумена:



1. Феромоны! Согласитесь, как важны запахи! И я сейчас не о духах! Природный запах наша визитка! И отражение сексуальности!

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2. Эмоциональная открытость! Когда девушка открыта и всеми своими движениями показывает, что готова к знакомству, сближению, общению и тд! И мужчина делает ответный ход. Создаётся чувственое поле для двоих.

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3. Способность получать удовольствие от жизни и от секса. Мы сами часто не осознаём, как внутренние барьеры мешают нам. Освобождаясь от ложного стыда в отношениях и вытаскивая из подсознания нашу сексуальность мы становимся на шаг ближе к «женской внутренней гармонии, уверенности»!

4. Мозг!!!! Самое сексуальное в женщине- это мозг! Миллионы красивых женщин, с большой/маленькой грудью, ягодицами, длинными ногами, но Та, у которой есть мозг, всегда будет среди них первой!

На снимке она позирует в темно-зеленом пальто на голое тело. Примечательно, что девушка стоит босяком, немного оголив плечо и кокетливо выставив стройную ножку. Отметим, что зеленый является одним из самых трендовых цветов этого сезона. Завершают лук вечерний макияж и красиво уложенные локонами волосы.

Напомним, Остапчук после пикантного фото с любовницей ошарашил признанием.

Как сообщала Politeka, Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя.