Теледива Елена-Кристина Лебедь, пассия бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, решила отдохнуть от трудовых будней

Как известно, знаменитая украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, очень активно ведет свою страницу Instagram и часто радует фолловеров разнообразными видеороликами и снимками, передает Politeka.net.

На этот раз звезда "Аферистов в сети" похвасталась, что у нее наконец выдался выходной день и она решила провести его лежа в кровати и ничего не делать.

На новом фото девушка лежит на диване в домашнем халате и в обнимку с подушкой при этом ей очень весело.

«Первое воскресенье, когда я дома🏡

Отличный повод наконец сделать это!! Вот прям надо решиться и сделать!! Сделать НИЧЕГО!!!😅😅😅

Я так давно этого не делала - даже не знаю, с чего начать??🙈🙈🙈

Народ, ну раз мы дома, и не даём шанса вирусу🦠нас достать» - написала телеведущая и поинтересовалась у своих поклонников что для них означает выходной.

Пользователи сети не заставили себя долго ждать и отреагировали на новый снимок различными комментариями.

«Как классно сначала ничего не делать, п потом еще немножко отдохнуть🤪 Я с вами сегодня, на одной волне😚», «Для меня идеальное воскресенье, это вкусняшки и выпуски Аферисты в сетях.💕💕🌸», «А у меня не получается ничего не делать , руки без дела не могут 😮», «Для меня идеальный вариант делать НИЧЕГО - заварить чай и смотреть сериальчик 😂», - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь предстала в "леопардовых" тонах.

На рыжеволосой бестии пиджак и ботинки расцветки этого дикого животного, а также кофточка персикового оттенка и синие рваные на коленях джинсы.

Елена-Кристина позирует в магазине одежды перед зеркалом и улыбается, глядя в свой смартфон.

Телеведущая решила посоветовать публике новые фильмы, которые недавно посмотрела. Также мы рассказывали, как любовница Розенко шокировала публику невероятной худобой. Телеведущая похвасталась новыми модными джинсами, за которыми долго "гонялась". Однако, внимание пользователей больше привлекла ее худая фигура. Некоторые даже вызвались покормить звезду.

Также мы рассказывали, как любовница Розенко шокировала публику невероятной худобой. Телеведущая похвасталась новыми модными джинсами, за которыми долго "гонялась". Однако, внимание пользователей больше привлекла ее худая фигура. Некоторые даже вызвались покормить звезду.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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