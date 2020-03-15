Известная актриса и певица Дженнифер Лопес перешла все границы откровенности в своем возрасте
Фотографию в одном черном боди и белой блузке без рукавов она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимке Лопес позирует широко расставив ноги на шпильках, при этом засветив самые сокровенные места без одежды.
Фото приурочено к тому, что через два дня выходит в продажу ее новая коллекция одежды для женщин. Снимок в наряде ее бренда Лопес и показала в сети.
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Дженнифер Лопес осталась без волос и ошарашила новым видом, кадры облетели сеть: «Что за эксперименты!»
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Образ свой певица дополнила ярким макияжем и кольцом с камнями, а волосы гладко зачесала назад, чтобы не отвлекало от одежды.
В целом наряд вышел очень необычным, совмещая в себе обычное черное боди, которое можно спрятать в штанах или под юбкой, и блузку с черной накидкой в виде укороченного жакета с завязками.
В сети по достоинству оценили новое откровенное фото звездной любимицы. Снимок собрал свыше 2,5 миллионов лайков и сотни тысяч комментариев.
Напомним, что Дженнифер Лопес показала фото, где стоит в шикарном блестящем наряде. Внизу наряда видно темную юбку, которая обтягивает пышные бедра звезды. А вверху, начиная с шеи, ее окутывает ткань в серебристых кристаллах. Артистка выглядит невероятно, но смущает один момент – на фото Лопес буквально осталась без волос и выглядит абсолютно лысой. До конца непонятно, это неудачная прическа или звезда решила сменить имидж.
Так как фотография была опубликована в сториз, поклонники Лопес не смогли оставить комментарии к ней.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой и лицом практически без морщин. Актриса сделала селфи в зеркало, оставшись в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги.
Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес взбудоражила помолодевшим видом, возраст ей к лицу: «Хороша чертовка».
Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.