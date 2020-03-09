Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим парнем, американским бейсболистом Алексом Родригесем записали смешное видео для молодежной сети Тик Ток

Видео Родригес опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео спортсмен стоит в пиджаке и очках. В руках он держит телефон, на который снимает, как Джей Ло танцует. Актриса одета в обтягивающее белое платье с голой спиной. Она страстно танцует рядом со своим возлюбленным. Но в одним момент кадр меняется и звезды оказываются в нарядах друг друга. На Родригесе красуется белое платье, а на Джей Ло пиджак и очки.

На видео отреагировало множество известных людей и фанатов. Тем более, что оно появилось сразу в нескольких аккаунтах. На странице у Родригеса его посмотрели почти 2 миллиона раз.

«Я не могу перестать смотреть это», «Смешно», «Одержимый», «Очень хорошо!!», «Этот человек преданный. Где мне найти бойфренда, который будет делать глупые TikToks со мной», «Это невероятно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес попала в объективы папарации в неприглядном виде. 50-летняя звезда засветилась в Майами, когда шла домой после занятий в спортзале. Джей Ло была в легинсах с камуфляжным принтом и в спортивном коротком топе. Сразу заметно, что у звезды короткие волосы, она шла без грамма грима и укладки. Кроме того, на коже не было идеального загара.

Несмотря на это, звезда выглядит превосходно для своего возраста. Регулярный спорт помогает ей держать себя в форме. Ее 44-летний бойфренд, кстати, до сих пор профессионально играет в бейсбол. Они вместе с 2017 года.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала, что скрывает под курткой: "Все также горяча".

А еще Politeka писала, что дерзкая Джей Ло задрала ногу, засветив самые пикантные места: «возраст не помеха».

Также Politeka сообщала, что горячая Джей Ло показала свои пышные формы во всей красе, возраст не помеха: «Невероятная».