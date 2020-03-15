В сети появилось совместное фото российской певицы Кристина Орбакайте с дочерью и сыном

Снимок разместили на фан-странице Аллы Пугачевой в Инстаграм, передает Politeka.net.

Старшая дочь Аллы Пугачевой, известная российская исполнительница Кристина Орбакайте покрасовалась на семейном фото со своим супругом Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и повзрослевшим сыном Дени Байсаровым.

По всей видимости, фотография сделана еще летом во время отдыха.

Стоит отметить, что 7-летняя дочь Орбакайте и Земцова Клавдия - заметно повзрослела. Фолловеры Кристины отметили, что на свою звездную мать - девочка не очень-то и похожа, а вот на отца - 41-летнего бизнесмена - невероятно. Кроме того, поклонники обратили внимание, что Дени превратился в настоящего красавчика. Но особо внимательные отметили, что на фото не хватает старшего сына Кристины.

«Еще одного сына не хватает», « Разве они вместе?»,

«Как папа любит свою Клавдию! Счастья вашей семье!», «Дочь, ксерокопийка папы🙂 🌹🌹», «Клавочка так на папу похожа!», «Дени красавчик , Кристина, как девочка милая, Клавуся на папу похожа,

но миловидность детская, а папа некрасивый», «Как же я обажаю эту семью,всегда приятно на них смотреть,Здоровья,счастья,любви,благополучия Вашей семье❤️»,

«Прекрасная семья», - написали в комментариях.

Ранее мы сообщали, Орбакайте с бутылкой вызвала фурор в сети. Так, артистка поделилась видео, на котором открывает шампанское, разбрызгивая его и разливая на себя и всех вокруг - певица отмечала Новый год.

Поклонники Кристины поспешили оставить отклики под роликом:

"Супер!!! Вот так надо зажигать Новый год 👍🏼🎉🍾 "

"Мне всегда было интересно в чем смысл так делать шампанским? Когда его можно выпить 😊?"

"Видимо не она отмывать буде т?! Зато весело."

"По ходу ей это всё не убирать🤦‍♀️".

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