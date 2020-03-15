Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как наводит марафет, при этом она облачилась в откровенный наряд

Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская из группы НеАнгелы не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы улучшить свою внешность - по версии ее бывшего мужа Эдгара, который как раз и был одним из них, даже слишком много.

Сама певица с юмором относится к сплетням относительно изменений в своем теле, что и доказала новой публикацией в Instagram.

В этот раз она решила показать пользователям сети, как на самом деле выглядит без косметики. На новых видео красавица показывает свое лицо с тонной косметики: яркая красна помада, тоналка и густо накрашенные ресницы. А в следующем ролике Слава Каминская демонстрирует, как быстро смывает макияж и предстает перед подписчиками в естественном виде, аж мурашки сразу бегут по коже от увиденного.

При этом на ней весьма откровенный наряд: спортивный лифчик, оливкового оттенка, который не скрывает ее "черешенки".

Пользователи сети, к сожалению, не могут ни оставить своих комментариев по поводу кадров, ни лайков, ведь их знаменитая певица показала в своем личном Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Слава Каминская из "НеАнгелов" покрасовалась с "мужским" лицом и практически голой.

Новые кадры звезда сцены и сети опубликовала в Инстаграм-сториз. На одном из фото Слава решила временно перевоплотиться в мужчину и с помощью популярного в вышеупомянутой соцсети фильтра, "приклеила" себе мужские усы.

Артистка практически без макияжа позировала в автомобиле и с серьезным выражением лица. Вторе фото Славы из тех же сториз - наверняка порадовало большинство ее фанов. Так на снимке певица предстала практически голой - на ней было открытого типа нижнее белье, классическая обувь, стильная укладка.

Напомним, дерзкая Каминская осталась в одной толстовке перед концертом

А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» ошарашила кадрами на операционном столе

Также Politeka сообщала, что Каминская без белья показала всю себя перед молоденьким красавцем.