Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как наводит марафет, при этом она облачилась в откровенный наряд
Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская из группы НеАнгелы не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы улучшить свою внешность - по версии ее бывшего мужа Эдгара, который как раз и был одним из них, даже слишком много.
Сама певица с юмором относится к сплетням относительно изменений в своем теле, что и доказала новой публикацией в Instagram.
В этот раз она решила показать пользователям сети, как на самом деле выглядит без косметики. На новых видео красавица показывает свое лицо с тонной косметики: яркая красна помада, тоналка и густо накрашенные ресницы. А в следующем ролике Слава Каминская демонстрирует, как быстро смывает макияж и предстает перед подписчиками в естественном виде, аж мурашки сразу бегут по коже от увиденного.
Бунт в центре Киева, скачок доллара и новые пенсии — главное за ночь
Бузова без стыда посветила достоинствами в развратном пеньюаре: "Зачем такое выставлять?"
В Украину ворвутся холода и снег, о весне можно забыть: синоптики ошарашили новым прогнозом
Бесстыжая украинская дзюдоистка оголила загорелую гордость: "Можно любоваться вечно"
При этом на ней весьма откровенный наряд: спортивный лифчик, оливкового оттенка, который не скрывает ее "черешенки".
Пользователи сети, к сожалению, не могут ни оставить своих комментариев по поводу кадров, ни лайков, ведь их знаменитая певица показала в своем личном Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что Слава Каминская из "НеАнгелов" покрасовалась с "мужским" лицом и практически голой.
Новые кадры звезда сцены и сети опубликовала в Инстаграм-сториз. На одном из фото Слава решила временно перевоплотиться в мужчину и с помощью популярного в вышеупомянутой соцсети фильтра, "приклеила" себе мужские усы.
Артистка практически без макияжа позировала в автомобиле и с серьезным выражением лица. Вторе фото Славы из тех же сториз - наверняка порадовало большинство ее фанов. Так на снимке певица предстала практически голой - на ней было открытого типа нижнее белье, классическая обувь, стильная укладка.
Напомним, дерзкая Каминская осталась в одной толстовке перед концертом
А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» ошарашила кадрами на операционном столе
Также Politeka сообщала, что Каминская без белья показала всю себя перед молоденьким красавцем.