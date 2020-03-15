Студия "Квартал 95" предупредила украинцев, что новые съемки "Вечернего квартала" будут проходить без зрителей в зале

Важная информация появилась на Инстаграм-странице студии "Квартал 95", передает Politeka.

"Согласно с ограничениями в проведении массовых мероприятий в столице, численность людей на одно событие не должно превышать 60 человек. Также в связи с постановлением Кабинета министров о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, запись новой программы "Вечернего Квартала" состоится во Дворце "Украина" без гостей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что купленные на концерт 17 марта, будут действовать на выступление 29 мая, а концерт 18 марта – отменяется. К тому же, деньги за билеты можно будет вернуть.

"Билеты, которые зрители приобрели на концерт 17 марта, будут действительны на съемку Новой Приложения 29 мая! ❗️Концерт, запланированный на 18 марта, отменен. ❗️Согласно законодательству Украины зрители, купившие билеты, могут вернуть деньги, обратившись по месту покупки", - сообщается в публикации.

Напомним также, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. За время распространения вируса по миру было зафиксировано, по меньшей мере, 118,7 тысяч случаев заражения. Ежедневно количество больных растет. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли тысячи людей. Только в Китае скончались более 3 тысяч человек.

Вслед за Китаем начали страдать другие регионы. Вирус добрался до Европы и США. Рекордсменом по заражениям в Европе является Италия. Там зафиксировано более 10 тысяч больных. Только 10 марта от осложнений в Италии скончалось около 170 людей. Отметим, что вирус быстро распространяется. Около 2 тысяч случаев заболевания зафиксировали во Франции, Испании и Германии. О первом случае коронавируса объявили в Турции.

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