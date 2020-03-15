Российскую исполнительницу шансона Любовь Успенскую разнесли в пух и прах в сети после публикации нового снимка

Так, на днях на своей странице в Инстаграм певица обнародовала новое фото, сделанное во время светского мероприятия в Петербурге, пишет Politeka

На фото артистка попозировала в обтягивающем платье зеленого цвета, при этом выглядела она довольной и посвежевшей.

«Я сегодня отменила все дела и приняла приглашение моего друга Кирьянова Виктора Николаевича, Президента Российской Автомобильной Федерации и посетила торжественную церемонию награждения чемпионов», - написала Успенская.

При этом многие подписчики обратили внимание на ее лицо. Люди признавались, что буквально не узнают певицу, так как ее внешность сильно изменилась. Они стали укорять ее злоупотреблении уколов красоты.

"Лучше бы дочкой занялась... Только посмотрите, что она вытворяет и в каком она состоянии.... Ее спасать нужно, ведь она у вас одна... Неужели не жалко?", - набросились они с критикой.

Но нашли и такие, кто встал на защиту своей любимицы.

«Любовь, отменяй все дела и живи на полную катушку, кайфуй от жизни, люби себя, цени себя- ты это заслужила»,

«Шикарно выглядите🌹🌹🌹», «Сколько зла. А что вы делаете на ее странице? Завидуйте молча, начните с себя и до Успенской не доберетесь!", прокомментировали фанаты.

Как сообщалось ранее, звезда шансона Любовь Успенская обвинила российскую телеведущую Ксению Собчак в том, что та воспользовалась проблемами в ее семье для хайпа.

Об этом Успенская написала на своей странице в Инстаграм. По ее словам, она согласилась прийти на шоу к Ксении Собчак в надежде, что та позволит ей расставить все точки в скандале с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Но Собчак, по ее словам, воспользовалась ситуацией и провернула все так, чтобы было выгоднее ей.

Успенская отметила, что ждала понимания со стороны Собчак и была уверена, что она поможет ей остановить поток негатива в ее адрес.

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу», - заявила Успенская.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской заговорила о дьяволе, россияне напуганы: "Любу жалко...".

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?".