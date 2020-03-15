Бывшая солистка «ВИА Гры» певица Санта Димопулос показала роскошное тело в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Во время беременности приходилось принимать антибиотики?» - интересуются у певицы.

На опубликованном кадре видно, что Димопулос позирует в полупрозрачном белом наряде. Дополняет образ черная шляпа и элегантные сережки.

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«Нет, я не болею уже больше двух лет. Слава Богу», - ответила она.

До этого мы писали, что бывшая солистка «ВИА Гры», певица Санта Димопулос, нередко позирует в красных нарядах. Красотка в этот раз решила продемонстрировать все свои достоинства фигуры в красной одежде.

Звезда предстала в платье, сшитым будто из помятой ткани. Наряд выделил тонкую талию и пышную грудь украинской знаменитости. 

Санта закинула черные волосы набок, что придало контраста образу.

Звезда то клала руки на талию, то прикасалась пальцами к щеке. 

Красотка смотрела в камеру, улыбаясь и приоткрывая губы. 

Яркий маникюр и украшения дополнили образ. 

Стоит обратить внимание на макияж Санты с акцентом на блестящие красные губы. Красота ее глаз была подчеркнута черными стрелками и пышными ресницами. 

"Я – Весна! Ночи без сна я принесу за собою ❤️", - Санта процитировала в посте песню Натальи Могилевской. 

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