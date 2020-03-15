Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар вызвала фурор в сети новым фото

Как передает Politeka, известная украинская танцовщица Екатерина Кухар снова порадовала своих поклонников новым снимком, на котором предстала в очень откровенном образе.

На снимке знаменитость позирует полуобнаженной в ванной, которая усеяна лепестками различных цветов, а самые сокровенные места она прикрыла.

Меньше чем за час новое фото балерины собрало более 3500 лайков. Поклонники пришли в неописуемый восторг и забросали Кухар восторженными комментариями.

«Такая хорошенькая», «Богиня», «Сногшибательно», «Вы потрясающая», «Фото супер!», «Вы вдохновляете»,- пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар гастролировала за границей.

Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции и забросала сеть невероятными снимками, сделанными в интересных местах.

На последних фото, которые она разместила в Инстаграм, балерина прогуляла по Парижу в длинном темном пальто, удобных коротких сапогах и без макияжа на лице.

Красотка предстала перед всеми не накрашенной, лишь выделялись ее черные брови и карие глаза.

Также сообщалось, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.

Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.

Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".